Mannen har erkjent straffskyld for tiltaleposten som omfatter datteren, men han nekter straffskyld for grov kroppskrenkelse mot barnets mor, opplyser mannens forsvarer advokat Stian Mork Sletten til VG.

Ifølge tiltalen utsatte mannen sin nyfødte datter for fysisk vold over flere måneder helt fra samme måned som jenta ble født. Den grove volden førte til at jenta fikk minst 21 ribbeinsbrudd, samt brudd i et lårbein og en legg, ifølge tiltalen.

– Det er en alvorlig sak det er tatt ut tiltale i. Barnet ble påført flere bruddskader, og volden er blitt påført i løpet av barnet første levemåneder, sier statsadvokat Andreas Christiansen i Vestfold, Telemark og Buskerud til avisen.

Det var helsesektoren som kontaktet politiet om saken. I tiltalen blir volden betegnet som grov, fordi den er begått mot en forsvarsløs person og har ført til svært mye smerte.

Det er satt av fem dager til rettssaken, som kommer opp for den aktuelle tingretten 24. januar.