Det opplyser Helse- og omsorgsdepartementet til NTB.

EUs legemiddelbyrå (EMA) godkjente tidligere i desember Paxlovid-pillen til nødbruk på pasienter i høyrisikogrupper i EU-land som sliter med stor smittespredning. Norge bestiller coronapillen gjennom EU på samme måte som det bestilles vaksiner.

Pfizer har opplyst at en studie bekrefter at selskapets Paxlovid-pille beskytter mot alvorlig sykdom. Pillen vil trolig også fungere mot omikron, hevder de. Også USA har godkjent Paxlovid-pillen.

I tillegg har EMA gitt coronapillen Lagevrio fra legemiddelselskapet Merck nødgodkjenning, noe som betyr at hvert enkelt EU-land selv kan beslutte om det skal tas i bruk før det blir formelt godkjent.

Flere medisiner mot corona

I november anbefalte Folkehelseinstituttet (FHI) innkjøp av legemidler mot corona. FHI-overlege Preben Aavitsland opplyste da til VG at det dreide seg nettopp om Paxlovid fra Pfizer og Lagevrio fra Merck.

– Dersom eldre blir smittet, kan de ved hjelp av disse legemidlene redusere sin risiko for alvorlig sykdomsforløp. Disse midlene vil høyst sannsynlig virke også på omikronvarianten, sa han.

I en risikovurdering skrev FHI at pressemeldinger fra Pfizer og Merck indikerer at legemidlene kan minske risikoen for innleggelse med opptil 90 prosent hos uvaksinerte risikopasienter som starter behandlingen tidlig i sykdomsforløpet.

Havnet på lager

Norge har tidligere inngått en avtale med Merck om levering av 8.640 behandlinger av det deres coronapille Lagevrio, ifølge Helsedepartementet.

Men i forrige uke kunne NRK melde at pillen trolig ikke vil bli tatt i bruk. Statssekretær Ellen Moen Rønning-Arnesen (Ap) opplyste mandag at coronapillen inntil videre legges på lager.

– Den foreløpige vurderingen til Helsedirektoratet er at legemiddelet ikke skal tas i bruk nå. Vi får imidlertid stadig tilgang til ny dokumentasjon, sa hun i en epost til NTB.