– Det stemmer at vi slakter en del gris for Prima Jæren denne uka. Dette er som følge av dataangrepet. Dette er ingen god situasjon for Prima Jæren, sier medeier Vidar Fatland i Fatland slakterier til Nationen.

Prima Jæren er en privat eiet lokal kjøttbedrift i Hå kommune. 470 produsenter leverer kjøtt til bedriften.

I 2014 solgte Prima Gruppen slakterivirksomheten sin Prima Slakt AS, som slakter dyr for Prima Jæren, til Nortura. Men nå er denne virksomheten rammet av Nortura-angrepet.

Ifølge Fatland er det rundt 1.500 griser som skal slaktes for Prima Jæren.

– Prima hadde behov for å slakte noe i julen, og vi er takknemlig for at Fatland stiller opp, sier konserndirektør for bærekraft og kommunikasjon i Nortura, Kjell S. Rakkenes, til avisa.