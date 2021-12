Totalt åtte personer var i de to involverte kjøretøyene, opplyser Innlandet politidistrikt på Twitter.

To av dem ble kjørt til sykehus for behandling av det som framsto som mindre kuttskader, ifølge politiet. De resterende seks personene ble også kjørt til sykehus for kontroll.

Riksvei 3 ble sperret på stedet i forbindelse med ulykken.

Politiet fikk melding om hendelsen ved 16.30-tiden tirsdag ettermiddag.