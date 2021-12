Etterlatte etter AstraZeneca-dødsfall opprørt over manglende beklagelse

– Ingen fra det offisielle Norge har tatt kontakt med Aud eller meg for å beklage eller si at de er lei seg for det som skjedde med jenta vår. Det gjør meg veldig opprørt. Jeg blir så sint at jeg ikke klarer å sørge, sa faren Kåre Olav Finstad til Østlendingen lørdag.

– Det sitter igjen fire ødelagte familier rundt de fire som døde etter bruk av AstraZeneca-vaksinen i Norge, og da er det å beklage at det skjedde det minste de kunne gjøre, fortsatte han.

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) skriver i en epost til NTB at det har kostet å bekjempe pandemien. For noen har prisen vært ekstra høy, sier hun.

– Da vaksinene ble godkjent og tatt i bruk, var det helsemyndighetenes beste vurdering at nytten var klart større enn risikoen. Samtidig var vi åpne om at det kunne oppstå sjeldne, men alvorlige bivirkninger, sier Kjerkol.

Norge stanset bruken av AstraZeneca-vaksinen 11. mars etter tilfeller av sjelden, men alvorlig blodpropp med lavt antall blodplater og blødninger hos enkelte vaksinerte. Fire personer døde.

– Det er med stor sorg vi må erkjenne at vaksinene som har betydd så mye for å håndtere pandemien, for enkelte har tatt fra familier en de er glad i. Jeg vil derfor benytte anledningen til å uttrykke min dypeste medfølelse med dem som er rammet og deres pårørende, sier Kjerkol.

I alt fikk 133.870 personer AstraZeneca-vaksinen i Norge. Den ble i hovedsak gitt til helsearbeidere.

Vaksinen ble formelt tatt ut av det norske vaksineprogrammet 12. mai.