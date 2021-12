– Elevene taper med rødt nivå. Derfor er det uforståelig at regjeringen går inn for å videreføre det når selv FHI foreslår å gå til gult nivå, sier Raja i en pressemelding.

– Jeg kjenner elever som gruer seg til en ny vintermåned med rødt nivå. Jeg er redd for at regjeringen ofrer disse elevenes ve og vel for et smitteverntiltak som ikke har faglig grunnlag, sier han videre.

Også tidligere kunnskapsminister Guri Melby (V) langer ut mot regjeringen på Twitter.

– Hva skjedde med å prioritere barn og unge? spør hun.

Både FHI, Helsedirektoratet og Utdanningsdirektoratet har anbefalt å gå fra rødt til gult nivå på grunn av vedvarende lav smitte blant 16-19-åringer.

Også barneombud Inga Bejer Engh er svært kritisk til beslutningen om å opprettholde rødt nivå i videregående skoler.