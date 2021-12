Advarer Innlandet fylkeskommune mot digital folkeavstemning

– Det er jo litt flaut for mange å be om hjelp for å få stemt. Og da er jo heller ikke avstemningen hemmelig, sier lokalpolitiker Jørund Hassel (Ap) fra Lillehammer til NRK.

Han er også medlem av Innlandet fylkeskommunale eldreråd, og det er spesielt de eldre han frykter kan bli utelukket fra folkeavstemningen fordi de har dårlige digitale kunnskaper.

Hassel mener hele avstemningen bør utsettes til det er mulig å gjennomføre den ved fysisk oppmøte. Fylkesordfører Even Aleksander Hagen (Ap) forteller at valgstyret opprinnelig ønsket å gjennomføre både fysisk og digital avstemning.

– Men så er vi jo midt i en pandemi. Og det kom veldig klare råd fra Statsforvalteren, fra bekymrede kommuner, og i innstillingen fra fylkeskommunedirektøren. Og da landet valgstyret enstemmig på at det er riktig å gjennomføre det heldigitalt, sier han.

Den digitale folkeavstemningen blir gjennomført i perioden 10. til 17. februar.