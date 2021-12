Hyttekommune vil ha tydelig beskjed fra regjeringen

– Det hadde hjulpet oss. Vi syns ikke folk har fått god nok informasjon. Inntrykket er at folk er flinke til å følge reglene, hvis de bare blir kjent med dem, sier kommuneoverlege Camilla Underland til Hallingdølen.

Dette har vært et tilbakevendende tema i flere hyttekommuner tidligere. I februar i år sa helsedirektør Bjørn Guldvog at folk måtte reise hjem hvis de ble syke.

Men det budskapet har ikke kommet fram like tydelig denne vinteren, til tross for at FHI har skrevet at det samme i sine råd for julefeiringen.

– I fjor presiserte Guldvog budskapet på en pressekonferanse, det budskapet gjelder fortsatt, men informasjon er ferskvare. Nå er det ny sesong og då må budskapet bli gjentatt, sier Underland.