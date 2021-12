Ansatte som har vært i nærkontakt med en smittet, kan gå på jobb, men må teste seg døgn tre og sju etter nærkontakten, skriver Helse- og omsorgsdepartementet i en pressemelding.

Unntaket gjelder ikke dersom den ansatte er i samme husstand eller tilsvarende nær den som er smittet.

– Regjeringen er opptatt av at barn og unge skal få et best mulig tilbud, og at skoler og barnehager skal være mest mulig åpne, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) i pressemeldingen.

Folkehelseinstituttet anbefalte et slik unntak for ansatte i skoler og barnehager 16. desember. Årsaken til anbefalingen var at FHI vil unngå stenging av skoler og barnehager også i 2022.

Barn under 18 år er i dag unntatt fra smittekarantene hvis de er nærkontakter til andre enn husstandsmedlemmer eller tilsvarende nære. Det anbefales at de tester seg på dag 3 og 7. Regjeringen har bestemt at dette unntaket også skal gjelde elever i videregående skole som har fylt 18 år.

Utdanningsforbundet: – Urimelig og ulogisk

– Slik jeg oppfatter de nye reglene er det sånn at lærerne og barnehageansatte blir unntatt fra karantene i arbeidstiden, men at de skal være i karantene på fritiden. Med det kan vi få en situasjon der de er på jobb, men vil sitte i fritidskarantene langt utover våren, sier Hege Valås, nestleder i Utdanningsforbundet, til NTB.

Hun sier at Utdanningsforbundet har stor forståelse for regjeringens ønske om å holde skoler og barnehager åpne, noe som er bakgrunnen for den nye regelen om karanteneunntak.

– Det er likevel urimelig og ulogisk fordi de ansatte i skoler og barnehager kan være nærkontakter og tett på elever og barn i barnehage hver dag, men samtidig i fritidskarantene og da for eksempel avskåret fra å hente sitt eget barn i barnehagen, sier Valås.

Skolenes landsforbund vil heller ha rødt nivå

– Bestemmelsen betyr egentlig at de sender alle ansatte i skoler og barnehager ut der det er mye smitte, uten smittevernutstyr, sier forbundsleder Mette Johnsen Walker til NTB.

Hun er ikke fornøyd med regjeringens vedtak om å gi ansatte ved skoler og barnehager unntak fra smittekarantene i arbeidstiden – såkalt fritidskarantene. Hun forteller at medlemmene er mer bekymret for å bli smittet på arbeidsplassen enn på fritiden.

– Regjeringen bør kjøre på rødt nivå til de får kontroll på smitten, i hvert fall inntil nok personell får en oppfriskningsdose av vaksinen, sier Walker.