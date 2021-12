– Dette er i tråd med det vi har ventet. Helt siden vi fikk vite om denne virusvarianten, har vi, som resten av verden, ventet en rask utbredelse, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til NTB.

Det første tilfellet av omikron ble påvist i Norge 1. desember 2021. Mandag var det påvist i alt 7.521 tilfeller.

Doblet seg

Siden 22. desember, da FHI publiserte sin siste ukerapport, har andelen omikrontilfeller doblet seg i Oslo og økt fra drøyt 25 til over 50 prosent.

– Omikronvarianten vil sannsynligvis gi en ny bølge i epidemien fra januar. Størrelsen på denne bølgen er usikker, den kan bli svært stor, sier Stoltenberg.

Hvor stor bølgen blir, vil avhenge av egenskaper ved varianten, utbredelse og effekt av vaksinasjon, effekten av smitteverntiltak og av atferden i befolkningen, påpeker hun.

– Det vi nå særlig følger med på, er hvor alvorlig sykdom omikronvarianten gir blant vaksinerte. Det har kommet oppløftende signaler fra Storbritannia, men vi synes det er for tidlig å konkludere med at omikronvarianten gir mye mildere sykdom, sier FHI-direktøren.

– Selv om varianten skulle gi mildere sykdom, kan en stor smittebølge likevel gi mange innleggelser, framholder hun.

For tidlig å trappe ned tiltak

FHI regner med at omikronvarianten ville være dominerende i Norge i løpet av få uker.

Tiltakene som regjeringen iverksatte for snart to uker siden, skal nå vurderes. Men det er for tidlig å løsne opp, mener Stoltenberg.

– Vi mener at tiltakene inntil videre bør fortsette og eventuelt justeres slik at en ventet epidemibølge forårsaket av omikronvarianten flates ut, og at man unngår en stor sykdomsbyrde og overbelastning av helsetjenesten. Vi ønsker ikke tiltak lenger enn nødvendig og vurderer derfor fortløpende situasjonen, men nå er det for tidlig å trappe ned, sier hun.

Flere innleggelser

De siste dagene har det vært en bratt økning i tallet på innlagte coronapasienter. Mandag var 328 pasienter innlagt på sykehus, 21 flere enn søndag. Søndag var det 307 innlagte, 24 flere enn dagen før.

85 av de 328 er så syke at de trenger respiratorbehandling.