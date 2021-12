Får ikke flytte tilbake etter Ryde-brannen

Det ble besluttet under en åstedsbefaring søndag ettermiddag, hvor politi, brannvesen og entreprenør deltok, skriver BA.

De fleste beboerne er bortreist i julen, forteller operasjonsleder Stine Mjelde i Vest politidistrikt. Huseier skal varsle beboerne.

Vaktkommandør Helge Lund forteller at brannen førte til varme som kan påvirke byggets konstruksjon.

– Det er observert skader på bygget, og det skal komme fagfolk som må gjøre vurderinger før det kan gis grønt lys for å flytte tilbake, sier Lund.

Lageret til elsparkesykkelselskapet Ryde brant for andre gang søndag 2. juledag, snaue to dager etter det var en brann på samme sted. Bygget er et fem etasjers høyt bygg med lokalene til Ryde i nederste del av bygget og leiligheter i de øvrige.