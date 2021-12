Mens rike land har sikret seg god vaksinedekning og er i gang med oppfriskningsdoser, har bare et fåtall av innbyggerne i mange folkerike utviklingsland fått tilbud om vaksine.

– Det er helt klart at rike land som Norge bruker en uforholdsmessig høy andel av vaksinene og kan sånn sett være med på å forlenge pandemien, sier FHI-direktør Camilla Stoltenberg til TV 2.

Hun viser samtidig til at Norge og andre land har engasjert seg i å skaffe vaksinedoser til resten av verden.

– Derfor er det litt komplisert å svare. Men det er helt klart at WHO-sjefen har rett. Det er viktig å prioritere vaksinasjon i andre deler av verden, sier Stoltenberg.

Nylig uttalte Verdens helseorganisasjon (WHO) at rike lands kappløp for å gi påfyllingsdoser til sine innbyggere øker ulikhetene i verden og forlenger pandemien.

– Ingen land kan vaksinere seg ut av pandemien, og påfyllingsdoser må ikke ses på som et klarsignal for å fortsette planlagte feiringer, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.