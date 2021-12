– Leietakeren må ha mye bedre kontroll på lagring av batteriene. Dette går ikke an noen steder og i hvert fall ikke midt i sentrum , sier brannsjef Leif Linde i Bergen brannvesen til Bergens Tidende.

Natt til 2. juledag oppsto det brann i rundt 30 litiumbatterier i kjelleren hos elsparkesykkel-firmaet. På lille julaften brant det i to batterier.

I bygget er det 15 leiligheter, hvor 19 personer er folkeregistrert. Brannvesenet har gitt beskjed til Ryde om at de har ansvar for at batteriene lagres forsvarlig.

– De agerer som om de forstår det. Nå skjer det brann gang på gang, og de kan ikke skremme publikum og evakuere beboerne ukentlig. Vi må følge opp at de virkelig forstår det, sier brannsjef Linde.

Linde sier at brannvesenet vurderer hvilke tiltak som skal iverksettes.