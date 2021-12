I år bør man legge en plan for julegavebytting

Ifølge Forbrukerrådet er det rundt halvparten av oss som bytter en eller flere julegaver, men andelen kunne vært høyere. Selv om det ikke er en lovfestet rettighet, er det god mulighet for å få byttet julegaver i noe du heller vil ha – eller en tilgodelapp.

– Hovedregelen for å få bytte en gave er at butikkene skal kunne selge varen på nytt. I tillegg vil butikkene gjerne være sikre på at det som skal byttes, faktisk er kjøpt i butikken, sier forbrukerjurist Caroline Skarderud i Forbrukerrådet til NTB.

Så sjekk om du har fått byttelapp med presangen, og la gaven du vil bytte ligge i emballasjen, ubrukt og helst uåpnet.

Lurt å vente

Sjekk om byttelappen har en tidsfrist. Hvis den har lang gyldighet, er det lurt å vente med å bytte til over nyttår for å unngå kaos og kø i butikken. Om det ikke er angitt noen byttefrist, bør man bytte i romjulen eller eventuelt kontakte utsalgssted og få utvidet tidsfrist.

– Det har ikke kommet faktiske regelendringer om bytting som følge av pandemien i år, men vi ser at butikkene ofte tilbyr en utvidet byttefrist for å unngå trengsel i lokalene i romjula, sier Skarderud.

Utvidet frist gir også en tidsbuffer om noe skulle skje. Karantene, isolasjon og kanskje begrenset adgang til butikken kan fort gjøre det umulig å rekke butikken eller postkontoret i løpet av en uke eller to.

Forbrukerrådet håper at butikkene utvider byttefristen generelt. Å spre gavebyttingen over tid er lurt for alle parter.

– Fulle butikker er uheldig med tanke på coronasmitte, både for oss kunder og ansatte, sier Skarderud.

Manglende byttelapp

Hvis du ikke har fått byttelapp eller noe informasjon om hvor gaven er kjøpt, spør den som ga deg presangen, om vedkommende fremdeles har kvitteringen, eller i det minste kan si hvor gaven er kjøpt.

Hvis dette ikke gir resultater, se om det er mulig å finne andre forhandlere av merket som er villige til å ta imot varen.

Regler kan variere veldig fra butikk til butikk, så kontakt utsalgsstedet først.

Går du til en fysisk butikk for å bytte, uten byttelapp eller kvittering, gå rett til disken og gi deg til kjenne, så det ikke ser ut som du har forsynt deg der og da.

Gaver kjøpt på nett

Når du vil bytte noe kjøpt i nettbutikk, ta kontakt med selger for å høre hva som kreves for å få bytte varen dersom angrefristen er utløpt, og hør om det er andre spesielle regler for bytte.

Sjekk hvordan de vil ha varen returnert. Mange kjeder og butikker tar imot varer kjøpt på nett for bytte i sin fysiske butikk. Da kan du slippe returporto.

Må du sende gaven i posten, sjekk kostnadene ved retur og eventuell ny utsendelse: Det er spesielt viktig ved kjøp fra utlandet.

Det kan dessuten ha vært betalt mye toll i utgangspunktet, og slike utgifter kan du få refundert ved retur.

– For å få refundert toll og avgifter ved retur eller bytte av varer kjøpt på nett, må du kunne dokumentere at varen er fortollet inn i Norge og at den er sendt i retur, opplyser Posten.