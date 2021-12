Ny brann i Rydes lokaler i Bergen

Natt til søndag oppsto det en ny brann i flere litiumbatterier til elsparkesykler i Rydes lager i Bergen, få dager etter at det brant første gang. Brannen ble meldt til politiet klokken 01.46 natt til søndag, og meldt slukket klokken 4.00.

Ingen personer ble skadd i brannen, men det er innført ferdselsforbud på adressen de neste 24 timene. Årsaken er at det er oppdaget skader på en bærebjelke, noe som må undersøkes nærmere før bygget tas i bruk.

1.989 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 1.989 koronasmittede i Norge. Det er 1.716 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 3.531 koronasmittede per dag.

I Oslo er det registrert 650 nye koronasmittede siste døgn. Det er 60 flere enn samme dag forrige uke, og 225 flere enn fredag.

Fengslede Pussy Riot-aktivister startet sultestreik

To medlemmer av den russiske aktivistgruppa Pussy Riot har startet en sultestreik i fengselet de soner en dom i. De to aktivistene krever at forbudet mot at de skal snakke med hverandre i fengselet blir opphevet.

Danmarks statsministers støtteparti kan trekke støtten

Det danske partiet De radikale, det største støttepartiet til sosialdemokraten Mette Frederiksens regjering, kan peke på en borgerlig statsministerkandidat, varsler partilederen. Årsaken er misnøye med Frederiksens regjering.