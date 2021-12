– Vår arbeidsplan går kun opp hvis ingen tar ut ferie, ingen blir syke eller drar på kurs for å videreutvikle seg. Ethvert fravær må dekkes med overtid, sier tillitsvalgt Anders Temmerud til Politiforum.

Politiets nye beredskapssenter på Taraldsrud i Nordre Follo sto klart i fjor. Prislappen var på 2,6 milliarder kroner.

Men Temmerud er bekymret for at prosjektet har krevd nok penger, og at man ikke prioriterer oppbemanning.

– Folk snur seg rundt og stiller opp for hverandre. Men hvis det ikke skjer noe med bemanningssituasjonen snart, er jeg redd for at det vil få konsekvenser. Vi ser at det nå begynner å butte litt, sier han.