Sør-Koreas korrupsjonsdømte ekspresident benådes

Sør-Koreas tidligere president Park Geun-hye, som ble avsatt og arrestert i 2017, blir benådet. Hun har sonet en 20 år lang fengselsstraff for korrupsjon.

Hun ble anklaget for å ha hjulpet kriminelle, vært med på å presse bedrifter for penger, og bedt folk som jobbet for henne om å gi bort hemmelige dokumenter. Den sittende regjeringen håper benådningen skal virke samlende for nasjonen i en tøff tid med pandemi.

Japan sender ikke representanter fra regjeringen til OL i Beijing

Japan sender ikke statsråder eller andre politikere som offisielle representanter til vinter-OL i Beijing. USA, Storbritannia, Canada og Australia har allerede varslet diplomatisk boikott.

Kringkasteren NHK omtalte først regjeringens planer. Japan har «ingen planer om å sende regjeringsrepresentanter» til Beijing, bekreftet talsmann Hirokazu Matsuno til nyhetsbyrået AFP natt til fredag norsk tid.

4.312 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 4.312 koronasmittede i Norge. Det er 208 færre enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.122 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.805, så trenden er synkende.

Flere Hongkong-universiteter fjerner Tiananmen-skulpturer

Monumenter etter massakren på Den himmelske freds plass i Beijing i 1989 har fredag blitt fjernet fra ytterligere to universiteter i Hongkong. Det skjer dagen etter at monumentet «Skammens støtte» ble demontert og fjernet fra Hongkongs eldste universitet.

Tidlig fredag ble skulpturen «Demokratiets gudinne» fjernet fra Chinese University of Hong Kong (CUHK). Omtrent samtidig fjernet Lingnan University of Hong Kong en annen skulptur som markerte massakren.

Ny smitterekord i Frankrike

Franske helsemyndigheter registrerte 91.608 nye koronatilfeller torsdag, det høyeste antallet på ett døgn siden pandemien brøt ut.

Smitten har økt i Frankrike, der den mer smittsomme omikronvarianten sprer seg raskt. De siste dagene er det registrert 565 smittede per 100.000 innbyggere. Regjeringen ønsker nå å innføre strengere tiltak.

Minst 32 omkom i brann på ferje i Bangladesh

Minst 32 mennesker har mistet livet i en brann på en ferje sør i Bangladesh. Brannen oppsto på en tre dekk høy ferje med mange om bord da den var midt ute på vannet.

Politiet sier de fleste døde av brannen, mens noen druknet etter å ha hoppet i elva. Ulykken skjedde tidlig fredag morgen i nærheten av landsbyen Jhakakati, som ligger om lag 25 mil sør for hovedstaden Dhaka.