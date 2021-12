Tungt lokk av hemmelighold over korrupsjonssak

Selv om de to korrupsjonssiktede forretningsmennene slapp ut av varetekt onsdag kveld, vil ikke Oslo tingrett heve nevneverdig på restriksjonene knyttet til opplysninger fra Økokrims etterforskning. Grunnlaget for varetekt, som mediene har forsøkt å få innsyn i fra første stund forrige torsdag, er blitt avvist både av retten og partene.

Lille julaften slapp riktignok Oslo opp litt, med at mediene får innsyn og dermed lese kjennelsene, men det er ikke tillatt å gjengi offentlig hva som står i rettsdokumentene. Økokrim vil ikke kommentere innholdet i kjennelsene.

Nekter straffskyld

– Siktelsene mot de to opprettholdes selv om de sluppet ut av varetekt. Vi har sikret mye datamateriale, gjort beslag og avhørt flere vitner, sier førstestatsadvokat Marianne Djupesland i Økokrim til NTB.

Helt siden Økokrim gikk til ransakelse av kontorene til oljeselskapet Petronor E & P forrige uke, og pågrep og fikk rettens medhold i én ukes varetekt av Søvold og Ludvigsen, har mediene forsøkt å få et nærmere innblikk i hva som er grunnlaget for Økokrims siktelse om korrupsjon i utlandet.

Begge de siktede forretningsmennene nekter straffskyld etter siktelsen og har stilt seg uforstående til etterforskningen mot dem.

Tidlig fase

Økokrim har avvist at det er selskapet Petronor E & P som er gjenstand for etterforskningen, men bare sagt at korrupsjonssiktelsen er knyttet til prosjekter Søvold og Ludvigsen har i Afrika. Noe konkret videre hva slags prosjekter og hvordan korrupsjonen skal ha skjedd, er ikke beskrevet.

– Ransakingen hos Petronor E & P var en tredjemannsransaking, noe som betyr at etterforskningen var rettet dem. Vi har vært veldig tilbakeholdende med å gi opplysninger i en så tidlig fase, sier Djupesland.

Søvold og Ludvigsen er knyttet sammen gjennom en rekke selskaper i sfæren rundt Petronor E & P, ifølge offentlige selskapsregistre. Selskapene er et konglomerat av olje- og gasselskaper som har virksomhet utenfor Afrikas vestkyst, i Kongo-Brazzaville, Gambia, Guinea Bissau, Nigeria og Senegal. Selskapet Nor Energy AS er et av de største eierselskapene bak Petronor E & P og er eid av Søvold og Ludvigsen sammen, som hver eier 50 prosent.