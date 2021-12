SMB Norge har sendt et brev til regjeringen, ved statsministeren, finansministeren, næringsministeren og helse- og omsorgsministeren, skriver E24.

– Mange har etterlyst innsyn i beslutningsgrunnlaget bak skjenkestoppen og ikke fått det. Det ber vi i SMB Norge nå formelt om med dette brevet. Nok en gang er det noen bransjer pandemitiltakene går veldig hardt ut over, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB Norge, interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter.

Søksmål

SMB Norge vurderer massesøksmål mot myndighetene for uforskyldt bortfall av inntekter dersom ikke regjeringen kan vise et godt beslutningsgrunnlag.

Rytman forteller at han de siste dagene har vært i møter med advokater, både interne og eksterne. SMB Norge synes det er svært problematisk at man ikke får innsikt i hvilke vurderinger regjeringen har gjort av forholdsmessigheten til tiltakene.

– Alle som er rammet føler seg rettsløse. Pandemien har pågått i nesten to år, og vi ser at det er større fortvilelse nå enn da pandemien først traff landet. Vi kan ikke vente på enda en koronakommisjon, dette er akutt, sier Rytman.

Tøffe tiltak

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at de forstår at tiltakene var en tøff beskjed for en næringene.

– Vi mener det er nødvendig fordi folk passer mindre på seg selv og andre jo mer alkohol de drikker. I den alvorlige situasjonen vi er i nå, er det nødvendig med tiltak for å redusere mobilitet og kontakt i befolkningen, sier han til E24.

Han sier at regjeringen gjør det de kan for å unngå en ny nedstenging, og viser til at det de siste to ukene har blitt lagt fram en rekke tiltak for å holde økonomien i gang og trygge arbeidsplassene.

SMB Norge har bedt regjeringen svare innen 14 dager.