Bedriftshelsetjenesten oppfordres til å bidra med vaksinering

I forrige uke hadde partene i arbeidslivet møte med Arbeids- og sosialdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet. Målet var å bli enige om hvordan arbeidsplasser kan bidra i vaksinasjonsarbeidet.

Ber bedriftshelsetjenesten komme på banen

Regjeringen oppfordrer særlig bedriftshelsetjenestene om å melde seg til tjeneste.

– Vi ønsker å nå ut til hele befolkningen på en måte som sikrer god tilgjengelighet for alle grupper. De som har ressurser, for eksempel bedriftshelsetjenesten, kan melde seg til kommunen eller statsforvalteren for å bidra i vaksinasjonsarbeidet, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) til NTB.

Onsdag meldte NHO at bedriftshelsetjenesten står klare til å bistå med vaksinering. Forrige uke sa styreleder i Bedriftshelsetjenestens Bransjeforening, Pål Lillebø, at de minst kan sette 100.000 vaksinedoser i uka om nødvendig.

På møtet ble også muligheten for vaksinering på arbeidsplassen og i arbeidstiden diskutert. I tillegg til bruk av vaksinebuss.

20 millioner for å øke vaksinasjonsgraden blant arbeidsinnvandrere

For 2022 har regjeringen satt av 20 millioner kroner til informasjonstiltak rettet mot personer med innvandrerbakgrunn. Målet er å øke vaksinasjonsgraden, særlig blant arbeidsinnvandrere.

– Vi prioriterer informasjonsformidling og oppsøkende virksomhet på arbeidsplassen for å nå denne målgruppen, sier arbeids- og sosialminister Hadia Tajik (Ap).