Camilla Stoltenberg: – De nyeste tallene forteller oss to ting

I Folkehelseinstituttets ukesrapport, som ble publisert onsdag, kommer det frem at det i forrige uke ble innlagt 111 nye coronapasienter på sykehus i aldersgruppen 45 til 64 år.

Det er en kraftig økning fra 68 pasienter uke før.

Det skriver Dagbladet.

Mange uvaksinerte i aldersgruppen 45-64 år

Samtidig har det vært en nedgang i øvrige aldersgrupper.

Det mener Camilla Stoltenberg sier to ting.

– For det første viser det at den tredje dosen, altså oppfriskningsdosen, ser ut til å ha hatt svært god effekt for personer som er 65 år og eldre, sier hun til Dagbladet.

Dette begrunner hun i at det i denne aldersgruppen har vært en nedgang i antall innleggelser, samtidig som nesten 90 prosent har fått tredje dose.

– Det andre sykehustallene forteller oss, er at det fortsatt er en del i aldersgruppen 45 til 64 år som er uvaksinerte, sier hun.

Mest utsatt

Denne gruppen av middelaldrende uvaksinerte mener Stoltenberg nå er mest utsatt. Det er også i denne aldersgruppen FHI frykter flere innleggelser.

Det er også en del utenlandske i denne gruppen.

Stoltenberg mener det derfor blir ekstra viktig å nå frem til denne gruppen, slik at smittespredningen og risikoen for alvorlig sykdom kan stanse også blant dem.

I følge FHI er uvaksinerte som legges inn i hovedsak middelaldrende (medianalder 54 år), og bare 29 prosent har underliggende sykdom som gir dem moderat eller høy risiko for alvorlig forløp av coronasyksom.