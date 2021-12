Statsadvokat Silje Alsaker Solheim var aktor under straffesaken mot 21-åringen i Hordaland tingrett som ble avsluttet 10. desember.

I en pressemelding torsdag sier hun at dommen ankes.

– Påtalemyndigheten mener tingretten har bedømt bevisene uriktig når den har kommet til at drapet ikke ble begått med overlegg og når den har frifunnet tiltalte for likskjending, subsidiært voldtekt. Dette er bakgrunnen for påtalemyndighetens anke, som er besluttet av Riksadvokaten, sier Alsaker Solheim.

I sin sluttprosedyre under rettssaken i tingretten ba statsadvokaten om at tiltalte skulle dømmes til 18 år i fengsel. Hun mente at drapet var planlagt. Mannen ble imidlertid ikke dømt for overlagt drap, og han ble frifunnet for likskjending eller voldtekt. Dermed ble også fengselsstraffen satt betydelig lavere.

Dommerne var imidlertid uenige i spørsmålet om hvorvidt det dreide seg om et overlagt drap eller ikke. Et flertall kom derimot til at det ikke var bevist utover rimelig tvil at tiltalte hadde handlet med overlegg, han ble derfor dømt for forsettlig drap, noe han har erkjent.