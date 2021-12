Pandemien fører til over 500 utsatte operasjoner i uka

De tre siste ukene har 524 færre operasjoner i gjennomsnitt hver uke blitt gjennomført ved norske sykehus sammenlignet med 2019, før coronapandemien. Det er NRK som har hentet inn tallene, som viser nedgangen i planlagte operasjoner som krever innleggelse på sykehus. Dagkirurgi og øyeblikkelig hjelp er ikke en del av oversikten.

Nasjonalt pasient- og brukerombud Jannike Bruvik forteller at de har fått flere henvendelser de siste ukene fra pasienter som har fått utsatt operasjonene sine.

– Det setter ikke liv i fare. Men det er klart: Jo lenger man går med smerter, jo mer blir man preget av det. Pasientene må jo akseptere å leve videre med funksjonstap og smerter, sier ortopediske kirurg og klinikksjef Henrik Hofgaard ved Lovisenberg Diakonale Sykehus.

Statssekretær Karl Kristian Bekeng (Ap) i Helse- og omsorgsdepartementet sier at situasjonen viser at sykehusene følger beredskapsplanene sine.

– Det som er utfordringen, er at disse utsettelsene er knyttet til pandemisituasjonen. Det er presset på sykehusene, som det har blitt advart om, og som vi har måttet innføre tiltak for å beskytte oss mot, sier Bekeng. Han viser til at det har aldri vært så mange innlagte coronapasienter som nå.