Kanel og nellik. Gløgg og safran. Juletre og røkelse. Ribbe, pinnekjøtt, juletorsk eller lutefisk. Når begynner det å lukte jul hjemme hos deg?

Lukt er ikke bare den viktigste sansen for at maten skal smake godt. Den er også viktig for å skape og gjenoppleve minner.

Men noen går glipp av juleminnene. Mange mister luktesansen helt. Andre opplever at de samme tingene lukter og smaker noe helt annet enn før.

Gruer seg til jul

Covid-pasientene forteller Preet Bano Singh om kaffe som lukter avføring og pinnekjøtt som smaker papp. Foto: Anne Lise Stranden

– Covid-19-pasienter gruer seg til jul fordi maten smaker forvrengt, forteller Preet Bano Singh. Hun er tannlege, førsteamanuensis på Universitetet i Oslo og har spesialisert seg på å behandle pasienter som har fått ødelagt lukt og smak på grunn av covid-19.

Veldig mange kan miste lukt og smak, forklarer hun. En enkel forkjølelse kan fjerne luktesansen din for alltid. Et slag i hodet kan gjøre det samme. Diabetes, nyresykdommer, stoffskifteproblemer, kreft, Alzheimer eller Parkinson – alle kan de gjøre at lukt og smak forsvinner eller blir ødelagt.

Smaker feil

– Blant dem som har gjennomgått covid-19, er det noen som får vedvarende store problemer med smak og lukt, sier Singh til forskning.no.

Ofte blir smaken borte rundt den fjerde dagen etter coronasmitten. Hos de fleste kommer den tilbake, men ikke hos alle.

– Denne pasientgruppen opplever at smak og lukt er borte i alt fra to til seks måneder. Så begynner den å vende tilbake. Da smaker alt feil. Smaken er alvorlig forvrengt – dette har vi ikke sett i samme grad hos andre pasientgrupper, forteller hun.

Covidlukt

Pasientene beskriver en ny lukt som de ikke har kjent før. Noen kaller det «covidlukt». De beskriver den som kjemisk, som brent plast, som frityrstekt leverpostei eller som bål.

– For disse pasientene lukter kaffe som kloakk, dessverre. Appelsiner og klementiner er veldig assosiert med jul i minnet til skandinaver. Nå er den duften enten fraværende eller veldig forvrengt. Kanel og nellik lukter de heller ikke, sier Preet Bano Singh.

– Vi vet ikke hvor lang tid det tar før de er helt friske. Jeg har sett pasienter siden oktober 2020, og det er ikke en eneste pasient hvor alt har kommet tilbake til normalen ennå, forteller hun.

Tidligere i desember beskrev hun for forskning.no hvordan pasientene kan behandles, men det tar veldig lang tid å få til en bedring.

Luktesanstrening

I Sverige arbeider forskerne med å trene opp både dem som har mistet luktesansen helt og dem som har fått den forvrengt. – Det som er slående, er at mange eldre som har mistet luktesansen, ikke er klar over det, sier Ingrid Ekström ved Karolinska Institutet til forskning.se.

Hver femte 65-åring har nedsatt luktesans; opptil tre av fem 80-åringer. Det gjør at minnene deres ikke utløses av dufter lenger. – Det er som en dør som finnes, men nøkkelen ligger et annet sted. Hardest rammes de som får alzheimer – opptil 90 prosent av dem har nedsatt luktesans, forteller Ekström.

Professor Maria Larsson ved Stockholms universitet forteller at synet kan kompensere litt for enkelte. Noen kan gjenoppleve duften i hodet sitt bare de ser en sirupssnipp eller en nyskrelt klementin.

Til forskning.se foreslår Larsson å lukte daglig på granbar, nellik, kanel og annet krydder for å prøve å trene opp luktesansen igjen. Når du drar inn luktmolekylene, lander de på celler øverst i nesehulen. Selv om disse mottagercellene ikke virker som de skal, gjør stimuleringen at det dannes nye. Men da må du holde på i minst to måneder.

Rammer juleminnene

Det er det verdt, skal vi tro seniorforsker Valérie Lengard Almli på Nofima.

80 prosent av det vi kaller «smak», er egentlig lukt, sier Valérie Lengard Almli. Foto: Jon-Are Berg-Jacobsen

– Lukt er veldig koblet til minner. Spesielt hos voksne er det dét som er så spesielt akkurat nå: Det å lukte jul er en reise i barndommen. Forhåpentligvis er det gode minner for de fleste, sier hun.

Det er ikke barna som er hardest rammet av covid-19. Men for de barna som faktisk har fått lukteproblemer, er det alvorlig for juleminnene.

– Har du ikke luktesans, så får du ikke bygd de minnene, sier Almli til forskning.no.

Selv om det er mat og smak hun forsker på til daglig, minner hun om at lukten av jul er mer enn bare mat. Det er lukten av juletreet, av de levende lysene – eller av julebakst og gløgg allerede når den lages, ikke bare når den skal spises og drikkes.

– Vi pleier å referere til at 80 prosent av det vi kaller for «smak», egentlig er lukt, sier Valérie Lengard Almli.

