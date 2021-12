Pandemipreget julehandel – men bedre enn i fjor

Kjøpesentrene melder om merkbar økt julehandel sammenlignet med fjoråret. Det samme gjelder for netthandel. De frittstående sentrumsbutikkene melder derimot om en moderat oppgang på 0,4 prosent, ifølge en oversikt fra utarbeidet av Kvarud Analyse.

– Vi ser ut til å få samme utvikling i julehandelen i år som i fjor, med vekst i kjøpesentre og netthandel og oppbremsing i sentrumsbutikker, sier leder for handelspolitikk Jarle Hammerstad i Virke.

Sammenlignet med siste jul før koronapandemien, i 2019, er derimot omsetningen butikkhandelen i kjøpesentrene 9,4 prosent lavere. Det er særlig kles- og skobutikkene som er hardt rammet, med en nedgang på 19 prosent. Serveringsstedene inne på kjøpesentrene hadde tidligere i advent kraftig oppgang sammenlignet med fjoråret, men denne utviklingen falt kraftig tilbake forrige uke.

– Dette tyder på at det er færre som er innom sentrene enn i et vanlig år. De som besøker kjøpesentrene, er der for å gjøre unna julehandelen, sier Hammerstad, som nå håper på en sterk avslutning før butikkene stenger julaften.

Ifølge Virke vil 22. desember være årets største handledag med en dagsomsetning på over 3,5 milliarder kroner.