Det finnes ikke referater fra møter om kontantstøtten – Uheldig, mener jussprofessor

I arbeidet med kompensasjonsordningen sto Finansdepartementet, samt partene i arbeidslivet, LO, NHO og Virke. De bidro blant annet med forslag til politikerne, om hvordan ordningen skulle fungere, skriver E24.

Avisa har bedt finansdepartementet om innsyn i møtereferatene, men har fått til svar at det ikke finnes noen.

Dermed finnes det ingen skriftlig dokumentasjon på hva som ble diskutert, i forkant av regjeringens beslutning om å dele ut milliarder av skattebetalernes penger til norske bedrifter i krise.

– Det er uheldig at det ikke finnes møtereferater fra slike møter. Skriftlig behandling gir bedre grunnlag for gjennomtenkte avgjørelser. Fremfor alt innebærer skriftlighet at saksbehandlingen blir dokumentert for ettertiden, sier jussprofessor Hans Petter Graver ved Institutt for privatrett på Universitetet i Oslo.

Graver mener at mangelen på referat bryter med det grunnleggende kravet til skriftlighet i forvaltningen.

Departementet har ikke svart på avisens spørsmål om hvorfor det ikke ble skrevet referater fra møtene.

Kontantstøtteordningen har blant annet fått kritikk for å treffe langt flere enn bedriftene som virkelig trengte det.

En gjennomgang av E24 viser blant annet at halvparten av bedriftene som fikk støtte, fikk et bedre årsresultat i 2020 enn i 2019, samt at totalt kunne over to milliarder kroner vært tilbakebetalt, uten at selskapene som mottok støtte, ville endt i minus.

Til nå er det utbetalt over 13,5 milliarder kroner gjennom ordningen.