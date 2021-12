Regjeringen viderefører regler for å redde bedrifter fra konkurs

Stortinget har vedtatt at lovens virketid skal forlenges til 1. juli 2023. Målet er å hjelpe levedyktige bedrifter som er rammet av akutt svikt i inntektene, skriver regjeringen i en pressemelding.

Det midlertidige lovverket har vært gjeldende siden 11. mai 2020. Før det ble det åpnet svært få gjeldsforhandlinger slik at man kunne unngå at bedrifter gikk konkurs, fordi reglene var lite egnet til å gjennomføre en vellykket rekonstruksjon av virksomheten. Den nye loven erstattet konkurslovens regler slik at flere bedrifter kan gå inn i slike forhandlinger.