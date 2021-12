– Vi har gjort en pågripelse av en person, og det skjedde inne i handleområdet på kjøpesenteret. Det vi vet til nå, er at de to involverte ikke er helt ukjente med hverandre. Det er en slags relasjon mellom de to, sier operasjonsleder Vidar Pedersen i Oslo politidistrikt til NTB.

Han sier videre at den pågrepne, en mann i slutten av 20-årene, er kjørt i arresten og skal etter planen avhøres i løpet av kvelden. Den fornærmede er en mann i midten av 30-årene.

– Begge er kjenninger av politiet, sier Pedersen.

Hendelsen oppsto i parkeringshuset til Oslo City onsdag ettermiddag i 16.20-tida. En mann ble knivstukket i armen og det var snakk om et dypt kutt. Noe senere kunne politiet opplyse at mannen ikke var alvorlig skadd.

– Vi har ikke fått snakket med fornærmede ennå, sa Pedersen til NTB i 16.44-tida.