Da søkerlisten ble offentliggjort, uttalte Stoltenberg selv til NTB at departementet hadde avklart at hans bakgrunn som tidligere statsminister og generalsekretær i Nato ikke kommer i konflikt med sentralbankens regler om hvem som kan ha denne stillingen.

Det samme er i ettertid blitt bekreftet av Finansdepartementet.

– Sentralbankloven gir forbud mot at personer med nærmere angitt tilknytning til regjeringsapparatet og Storting kan inneha stillingen som sentralbanksjef. Men Stoltenberg diskvalifiseres ikke av disse reglene, sa departementets kommunikasjonssjef Therese Riiser i en skriftlig uttalelse i forrige uke.

NTB har søkt om innsyn i vurderingene som ligger til grunn for denne konklusjonen, men har nå fått avslag fra Finansdepartementet.

Avdelingsdirektør Håkon Tandstad skriver i en epost til NTB at det ikke foreligger egne saksdokumenter med vurdering av hvorvidt sentralbankloven diskvalifiserer Jens Stoltenberg som søker.

Men det foreligger et «organinternt notat som tar for seg flere juridiske spørsmål om rekrutteringen», opplyser han. I tillegg foreligger det et brev fra lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet.

Finansdepartementet har bestemt seg for å hemmeligholde begge de to dokumentene.