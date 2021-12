Den økte bruken av hjemmekontor under pandemien, og særlig den siste tiden med svært høye strømpriser, fører til at arbeidstakere får større strømregninger enn de ville fått i en normalsituasjon, mener Lederne.

Lederne er en partipolitisk uavhengig organisasjon for ledere, teknikere og merkantilt ansatte i norsk arbeidsliv.

– Det er uholdbart at arbeidsgivere og myndighetene skyver regningen over på de ansatte, sier forbundsleder Audun Ingvartsen.

Han viser til at pålagt hjemmekontor medfører åtte timer mer «aktivt strømbruk», sammenlignet med når man jobber på sin vanlige fysiske arbeidsplass.

– Det er blodig urettferdig at det er vanlige folk som skal sitte igjen med svarteper som følge av de to krisene som rammer samtidig. Her er det åpenbart at det må komme en bedre form for kompensasjon for de som nå uforskyldt får skyhøye strømregninger, sier han.

Han mener at den foreløpige kompensasjonsordningen for strømkunder er for lav og må forbedres kraftig for alle, og at arbeidstakere som har pålagt hjemmekontor må bli et element i forbedringen av støtteordningene.