– Det er fryktelig, men vi har ikke noe valg , sier klinikksjef Geir Lende ved SUS til Stavanger Aftenblad om utsettelsene.

Lende sier at smitten har nådd rekordnivåer i regionen, og at antall innlagte også har nådd en topp. Klinikksjefen ber om at alle lar seg vaksinere. Onsdag er det 21 innlagte coronapasienter ved sykehuset, fem færre enn dagen før.

Avdelingssjef Marit Halonen Christiansen ved sykehusets kvinneklinikk opplyser at det opprettes egen pandemipost for gravide.

– Noen gravide er coronasmittet, men ikke så veldig syke. De kvinnene som blir lagt inn på pandemiposten, er de som uansett ville ha kommet på sykehus fordi de skal føde, sier Christiansen.