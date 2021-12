BNP-tall i USA

Det amerikanske handelsdepartementet legger fram tall for bruttonasjonalproduktet (BNP) i årets tredje kvartal. I andre kvartal vokste USAs økonomi med en takt som tilsvarer en årsvekst på 6,7 prosent. Da de tallene ble lagt fram, mente de fleste analytikere at tallet for tredje kvartal vil ligge på rundt 4 prosent.

Magasinfylling og kraftsituasjonen fra NVE

Norges vassdrags- og energidirektorat kommer med magasinstatistikk, samt en rapport om kraftsituasjonen. Ved forrige framlegging, som gjaldt utgangen av uke 48, var fyllingsgraden i norske vannmagasin 62,2 prosent, en nedgang på 3,3 prosentpoeng fra uka før.

Utenriksministeren møter generalsekretæren i Helsingforskomiteen

Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) har et møte med generalsekretær Geir Hønneland i Den norske Helsingforskomité.

Verdenscupen i alpint

Det er renn i verdenscupen i alpint for både menn og kvinner. Kvinnenes storslalåm i Courchevel i Frankrike starter klokka 10, med andre omgang fra klokka 13. Mennenes slalåm går i Madonna di Campiglio i Italia klokka fra 17.45, med andre omgang fra klokka 20.45.

Engelsk ligacup

Kvartfinalene i den engelske ligacupen fortsetter. Brentford møter Chelsea, Liverpool møter Leicester og Tottenham møter West Ham. Samtlige kamper sparkes i gang klokka 20.45.