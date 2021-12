Det skriver Variety.

Kortlisten er en oversikt over hvilke 15 filmer som er med videre i nominasjonsprosessen til den prestisjefylte filmprisen.

– Det har vært et utrolig år for «Verdens verste menneske». Bare den siste måneden har vi toppet de mange oppsummeringene over årets beste filmer blant kritikere i USA, Frankrike og Norge, sier produsent Thomas Robsahm i en pressemelding.

Filmen skal konkurrere mot blant annet danske «Flukt,» mens Cannes-vinneren «Titane» er utelatt fra listen.

Dette er andre år på rad at en norsk film er på Oscar-kortlisten i kategorien beste internasjonale spillefilm. I fjor var det Maria Sødahls «Håp» som var det norske bidraget.

«Verdens verste menneske» har gjort det veldig bra internasjonalt. Den deltok i hovedkonkurransen i Cannes-festivalen, hvor hovedrolleinnehaver Renate Reinsve ble belønnet med pris for beste kvinnelige hovedrolle.

Filmen er til nå sett av over 200.000 på kino i Norge og av tilsvarende antall i Frankrike. I tillegg trakk tidligere president i USA Barack Obama fram filmen på Twitter som en av sine favoritter fra året som gikk.

– Når Obama annonserer den på Twitter som en av sine favorittfilmer av året, må man klype seg i armen. Å komme på kortlisten til Oscar er i seg selv en seier. Når dette skjer i år, sier det noe om nivået vi har oppnådd i norsk film. La oss håpe at vi også blir å finne på den endelige listen over de nominerte i februar, sier Robsahm.

Offentliggjøringen av de endelige nominasjonene skjer 8. februar. Prisutdelingen går av stabelen i Los Angeles 27. mars.