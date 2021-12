– Vi kommer ikke til å fjerne noen av tiltakene før 14. januar, sier Kjerkol på spørsmål fra TV 2 om kravet fra ulike fagforeninger om å oppheve skjenkeforbudet i restauranter.

Det til tross for at helseministeren under tirsdagens pressekonferanse understreket at smittetallene har stabilisert seg og ikke ser ut til å øke.

På spørsmål fra NTB svarer helseministeren at hensikten med dette ikke var å underspille alvoret i situasjonen vi står i.

– Vi leser smittetallene hver dag, både FHI, Helsedirektoratet og regjeringen, og det vi ser er jo at de ikke har økt, noe som er positivt. Men det er for tidlig å konkludere, der har våre fagmyndigheter helt rett, sier Kjerkol.

Hun sier også at regjeringen står fast på at de ikke vil bruke tvang eller sterkere lut mot helsepersonell som ennå ikke er vaksinert.

– Vi mener vaksiner skal være frivillig, og det mener også WHO og FN. Det skal være frivillig og basert på tillit, det er bedre enn tvang og mistillit, sier Kjerkol.