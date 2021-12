– Gjerdrum ble rammet av en tragedie. Ti mennesker omkom. Mange mistet alt de eide, men katastrofen ville vært enda større uten heltemotet og spisskompetansen til redningsmannskapene, sier VGs redaktør Gard Steiro.

Videre sier opplyser han at det er med stolthet han tildeler prisen for «Årets navn» til redningsmannskapene i Gjerdrum, på vegne av avisens lesere.

– Det er med stor ydmykhet, stolthet og respekt at brannvesenet på Øvre og Nedre Romerike mottar prisen på vegne av en stor redningsfamilie, sier utrykningsleder Kristoffer Sveen.

Det var natt til 30. desember i fjor at det massive leirskredet ble utløst ved boligfeltet på Ask. Totalt 15 personer ble hentet ut av skredgropen i løpet av det første døgnet, og nærmere to tusen personer ble evakuert.