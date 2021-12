– Et coronapass kunne antakelig gjort at smittetrenden for delta snudde raskere, og at vi fikk færre innleggelser. Utfordringen er at omikron ser ut til å smitte lett, også blant fullvaksinerte, sier Nakstad til VG.

Før helgen var Oslo Høyres gruppeleder Anne Haabeth Rygg ute og mente at coronapass må tas i bruk for å få flere til å vaksinere seg.

Nakstad avviser imidlertid nytten, og mener coronapasset ikke ville bidratt til å hindre smittespredning effektivt.

– Med omikron er det ikke grunnlag for å bruke coronapass til å regulere hva uvaksinerte kan gjøre på fritiden, sier Nakstad.