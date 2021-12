Til sammen får Gjerdrum kommune 171 millioner kroner, melder TV 2. Ifølge kanalen er det 81 millioner kroner utover det Stortinget har bevilget.

Pengene skal brukes til å ordne opp og reparere skadene, ifølge statsråden.

Det er snart ett år siden kvikkleireskredet gikk på Ask i Gjerdrum kommune. Ti personer omkom i skredet.

– Det gjør veldig stort inntrykk å komme hit å sjå dimensjonene. Det som er viktig for meg å si, er at når et lokalsamfunn som dette blir rammet av en slik hendelse, er det en viktig sak for hele landet å stille opp, sier Gram til kanalen.