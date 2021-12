Kronprinsen ute av coronakarantene

Kongehuset opplyser til TV 2 at kronprinsen ikke ble smittet, og at han ikke hadde noen symptomer.

Det var onsdag i forrige uke at kongehuset opplyste at kronprinsen var satt i karantene. Som følge av dette måtte han blant annet avlyse et besøk på vaksinesenteret i bydel Grünerløkka i Oslo.

Kronprinsen ble definert som «øvrig nærkontakt». Øvrige nærkontakter skal i utgangspunktet være i karantene i ti dager, men kan gå tilbake til arbeid eller skole dersom de tester negativt på PCR-test tatt tidligst tre døgn etter kontakten med den smittede personen.

Denne gruppa må også være i karantene på fritiden fram til negativ PCR-test tatt tidligst sju døgn etter kontakten.