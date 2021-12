– Det vil jeg være forsiktig med. Det er fint at tallene synker hvis det er reelt og skyldes at tiltakene virker. Det kan hende at enten hele eller deler av det skyldes det, men det kan også være at folk tester seg på en litt annen måte – at færre tester seg først og fremst, sier hun til NRK Nyhetsmorgen.

Gjennomsnittlig antall coronasmittede som er registrert de siste sju dagene, er noe lavere enn snittet for en uke siden.

Ifølge Stoltenberg kan det også være at tallene viser en avflating og mulig nedgang for deltavarianten, men at omikronvarianten ikke har tatt av ordentlig ennå.

– Vi håper at den ikke skal komme så raskt som det vi først antok, fordi at tiltakene er iverksatt, men sikre på det kan vi ikke være, sier hun.

Regjeringen i Norge har i desember innført nye, omfattende coronatiltak i to omganger – først 8. desember og så mandag 13. desember. Ifølge FHI-direktøren er det litt vanskelig å si om man kan se effekten av disse nå.

Det er mulig det har kommet en effekt av de første tiltakene som ble iverksatt 8. Men at det kan ha kommet så mye effekt av de tiltakene som ble iverksatt for én uke siden, er FHI mer i tvil om.

– Men også de kan ha virket fordi folk begynte å oppføre seg annerledes før de kom, sier Stoltenberg.