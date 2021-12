NHO: – Fornøyd med forbedret ordning

– Vi er glade for at regjeringen og SV har lyttet til NHO og vært i dialog med Esa og nå har lagt fram en forbedret ordning med høyere tak for lønnsstøtte per ansatt, sier viseadministrerende direktør Anniken Hauglie i NHO i en pressemelding.

Regjeringen og SV er blant annet enige om å øke maksbeløpet i lønnsstøtteordningen fra 30.000 til 40.000 kroner i måneden. Det laveste nivået økes fra 3.000 til 4.000 kroner ved et inntektsfall på 20 prosent.

– Med disse justeringene håper og tror vi enda flere bedrifter vil bruke lønnsstøtteordningen. Samtidig vet vi at prinsippet om «alle eller ingen» gjør at en del bedrifter ikke kan bruke ordningen. Så det er fortsatt forbedringspotensial her så flest mulig ansatte kan gå julen i møte uten å måtte frykte permittering, sier Hauglie.