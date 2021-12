19-åring tiltalt for drapsforsøk i Oslo

Det angivelige drapsforsøket skjedde i Grünerhagen i Oslo 4. juni i år, skriver Avisa Oslo.

Tiltalen mot 19-åringen omfatter også grov, ulovlig befatning med skytevåpen på offentlig sted. Saken skal opp for Oslo tingrett mellom 15. og 18. mars.

Det er ikke klart hvordan tiltalte stiller seg til tiltalen.

Flere vitner fikk med seg hendelsen.

– Det var masse folk i parken, da det oppsto et basketak mellom flere personer. Der er det en som plutselig trekker et våpen mot en person som blir liggende på bakken, og trekker av. Det går ikke av noe skudd, av én eller annen grunn, sa politiadvokat Børge Enoksen i forbindelse med at 19-åringen ble varetektsfengslet i sommer.