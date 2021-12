Gravide prioriteres for oppfriskningsdose

– Vaksinasjon er det aller viktigste virkemiddelet gravide kvinner har for å beskytte seg mot alvorlig sykdom ved coronasmitte, og samtidig beskytte fosteret eller det nyfødte barnet , sier lege Fredrik Skår ved Folkehelseinstituttet i en pressemelding.

FHI anbefaler alle gravide, deres partner og andre nære å vaksinere seg i svangerskapet. Dette gjelder også tilbudet om oppfriskningsdose.

Foreløpige tall viser at det under pandemien er meldt inn rundt 350 gravide som har hatt coronasykdom under svangerskapet eller ved fødselen.

Blant 183 gravide som testet positivt i 2021, ble 141 innlagt for fødsel eller annen behandling knyttet til svangerskapet, og 43 ble innlagt på grunn av covid-19, eller behandlet for covid-19 under oppholdet.

Ingen i den siste gruppen var fullvaksinert.

Graviditet er allerede ansett som en risikofaktor for alvorlig sykdom av covid-19, og gravide blir nå formelt inkludert som risikogruppe for alvorlig forløp.