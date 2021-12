60 omikronprøver i Bergen hadde feil svar

Det er Mikrobiologisk avdeling på Haukeland universitetssjukehus som lørdag oppdaget at to analysebrett med prøver sendt fra Bergen legevakt torsdag, var blitt byttet om.

Til sammen 188 prøver måtte derfor bli analysert på nytt, skriver sykehuset i en pressemelding.

​– Alle prøvene er hentet fram og analysert på nytt. Ved ny analyse fant vi at 30 prøver som ble besvart som coronapositive, egentlig var negative for corona, og at 30 prøver som ble besvart som negative, egentlig var positive for corona, sier avdelingssjef Elling Ulvestad ved Mikrobiologisk avdeling.

De korrekte prøvesvarene er sendt tilbake til Bergen kommunes smittesporingsteam, som i løpet av søndagen skulle varsle de personene det gjelder, opplyser Ulvestad.

– Vi beklager sterkt ulempene

Alle som er berørt, vil bli kontaktet direkte, og folk oppfordres derfor til ikke å ringe smittesporingsteamet som fra før har stort arbeidspress.

De 30 prøvene som etter reanalyse ble besvart som positive, er ennå ikke er undersøkt for omikronvarianten.

– Feilen ble oppdaget da laboratoriet etter testing skulle utføre variantanalyse av de positive prøvene. Arbeidsprosessen som førte til forbyttingen, er identifisert, og korrigerende tiltak blir iverksett nå for å forebygge at dette skal skje igjen. Vi beklager sterkt ulempene de gale prøvesvarene har fått for pasienter og rekvirenter, sier Ulvestad.