Eldre mann slått og ranet i Oslo

Politiet meldte om hendelsen ved Tøyen senter klokka 7.55 søndag morgen. Den fornærmede ble slått og sparket og ble kjørt til legevakten, men skal ikke være alvorlig skadd.

– Fornærmede ble slått og fratatt sin sykkel. Politipatruljer er på stedet og søker etter gjerningspersoner, meldte Oslo politidistrikt først.

Etter en snau halvtime opplyste politiet at to personer, unge menn i 20-årene, var pågrepet i nærheten av der hendelsen skjedde. Operasjonsleder Tore Solberg sier til Avisa Oslo at mennene imidlertid ikke er siktet for noe kriminelt, men har status som mistenkte i saken.

– De to har en litt annen versjon om at de fikk låne sykkelen. Vi er litt usikre på hva som har skjedd, men vil nøste litt rundt, sier Solberg til avisa.

Den eldre mannen fikk tilbake sykkelen sin.