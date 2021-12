3.705 nye koronasmittede registrert siste døgn

Det siste døgnet er det registrert 3.705 koronasmittede personer i Norge. Det er 228 flere enn sist lørdag.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 4.734 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 4.477, så trenden er stigende. Lørdag var 364 koronapasienter innlagt på sykehus. Det var 19 færre enn fredag.

Brann i rekkehus i skredområdet i Gjerdrum slukket

En brann i et fraflyttet rekkehus i det evakuerte skredområdet på Ask i Gjerdrum sent lørdag kveld, ble slukket etter nesten to timers arbeid fra brannmannskapene natt til søndag. Huset som brant sto rett ved skredkanten.

Politiet ble varslet om brannen via 110-sentralen klokken 22.40. Ved 0.30-tiden meldte brannmannskapene på stedet at de var over i en etterslokkingsfase.

75 døde etter tyfon

Dødstallet stiger fortsatt etter tyfonen som raste over Filippinene. 75 personer er nå bekreftet omkommet, opplyste myndighetene i natt norsk tid.

Ødeleggelsen er enorme etter det uværet som feide inn over landets sørlige og sentrale områder torsdag. Det anslås at rundt 300.000 mennesker har måttet forlate sine hjem.

Valglokalene har åpnet i Hongkong

Valglokalene åpnet i Hongkong klokken 1.30 i natt norsk tid, der folk kan stemme på Beijing-vennlige kandidater til den lovgivende forsamlingen i Hongkong.

Valget er det første etter at Hongkongs Beijing-støttede myndigheter slo hardt ned på demokratibevegelsen sommeren 2019. Beijing har slått fast at de kun vil la det de kaller «patrioter» styre i Hongkong.

Raketter i Bagdad

To raketter ble i natt skutt mot den såkalte grønne sonen, et strengt bevoktet område i Iraks hovedstad Bagdad, der USAs ambassade ligger.

Rakettene var av typen Katjusja. Den ene ble skutt ned i luften av luftvernskyts, mens den andre falt ned på et torg der den ødela to kjøretøy, opplyser Iraks sikkerhetsstyrker.

Tre biler totalskadd i brann på Holmlia i Oslo

Tre parkerte biler ble totalskadd i en brann i Bjørn Bondes vei på Holmlia i Oslo natt til søndag. To andre biler fikk brannskader.

Politiet fikk klokken 2.33 flere meldinger om brann i ett kjøretøy, men brannen spredte seg raskt til to andre biler i nærheten. Klokken 2.55 opplyser politiet at brannmannskapene har kontroll på brannen.

Rett før midnatt lørdag kveld ble en annen parkert bil ødelagt i en brann på Østerås i Bærum.