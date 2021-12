Slutt for Norges eneste Hard Rock Café

– Leieavtalen vår går ut, og vi har ikke blitt enige om videre leie. Det er rett og slett høy husleie i forhold til vår omsetning, sier driftsansvarlig Karl-Henning Svendsen hos Hard Rock Café Oslo til Avisa Oslo.

Hard Rock Café åpnet dørene på hjørnet av Karl Johans gate og Universitetsgata i 2005, men har tapt penger siden oppstarten. Nå har de svenske eierne som har rettighetene til å drive Hard Rock Café i Norge, sagt at nok er nok.

Lørdag er siste dag for oslofilialen til kjeden som totalt har over 180 restauranter i byer over hele verden, og som er kjent for sine T-skjorter. Rundt 75 ansatte vil stå uten jobb.

Svendsen sier at eierne har bedt ham om å holde øynene åpne etter nye lokaler i Oslo, men at det ikke er konkrete planer om en ny restaurant i Oslo nå.