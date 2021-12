Slo på grytene i frustrasjon over regjeringens lønnsstøtte

Ansatte og eiere i utelivsbransjen står sammen i kravet om at de ikke kan akseptere kutt i lønna fordi de nok en gang er rammet av skjerpede coronarestriksjoner for å bremse smittespredning. Med taktfaste rop ba de om full lønn da de samlet seg foran Stortinget.

– Dette er en demonstrasjon som jeg tok initiativ til for å vise frustrasjon og sinne over behandlingen av vanlige ansatte på barer og i hoteller og hele dette segmentet. For tredje gang på to år må folk som arbeider i denne bransjen, miste en stor del av lønna si, sier restauratør James Stewart-Maxwell til NTB lørdag formiddag.

Kokkeklær, gryter og panner

Fredag la regjeringen fram sitt forslag til lønnsstøtteordning for de delene av næringslivet som er berørt av den nye omfattende nedstengningen som skal hindre spredningen av omikronvarianten. Over 300 mennesker møtte opp på demonstrasjonen foran Stortinget. Mange var kledd i kokkeklær og slo på gryter og panner for å vekke politikerne som nå skal ta stilling til regjeringens forslag.

Demonstrasjon på Eidsvolls plass for bedre kompensasjonsordning til restaurant-, bar-, hotell- og utelivsbransjen. Bent Stiansen og Andres Gøbel t.h. Foto: Terje Pedersen / NTB

En rekke stortingspolitikere møtte de opprørte demonstrantene, blant annet Høyres næringspolitiske talsperson Linda Hofstad Helleland, Venstres Ola Elvestuen og SVs Andreas Sjalg Unneland. Profilerte kokker som Bent Stiansen og Terje Ommundsen holdt appeller.

Også sjefen i Nordic Choice Hotel, Torgeir Silseth, snakket til de mange oppmøtte. Sammen med Thon Hotels varslet hotellkjeden fredag at flere tusen ansatte går mot permittering allerede før jul etter at regjeringen la fram sitt forslag.

Full lønn

Stewart-Maxwell sier kravet til politikerne er at ansatte som nå nektes å utføre jobben sin, som ledd i smittevernarbeidet, må få kompensert tap av lønn fullt ut.

– Ansatte får kuttet lønna med 20 prosent dersom de får kompensasjon, eller 38 prosent dersom de blir permittert, sier han.

– Hvis alle i Norge hadde mistet så stor del av lønna si, hadde det vært opprør i hele landet. Dette handler ikke om hvor mye bedriftene skal få, det handler om hvor mye enkeltmennesker skal miste av lønna sin.

– Overkjørt

Marie Sneve Martinussen fra Rødt erklærte allerede fredag at lønnsstøtteordningen regjeringen har lagt fram, ikke vil være nok til at bedriftene tar folk tilbake i jobb. Lørdag uttrykte hun forståelse for hvor skjevt bransjen nok en gang ble truffet av smitteverntiltakene.

– De som jobber i bransjen, føler seg overkjørt og ofra med rette nå når de for tredje gang blir rammet av nedstengning og skjenkeforbud. Dette skjer nok en gang uten at de får tydelig nok og tidlig nok beskjed om inntekten deres sikres, sier hun til NTB.

Terje Ommundsen under demonstrasjonen på Eidsvolls plass for bedre kompensasjonsordning til restaurant-, bar-, hotell- og utelivsbransjen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Hun er kritisk til at regjeringen ventet så lenge før et forslag til løsning ble lagt fram, og viser til at selv Stortingets julelunsj ble avlyst så tidlig som 29. november. Først i forrige uke satte regjeringen seg ned og startet på en plan for å komme de rammede til unnsetning.

En dags varsel

– Folk er oppgitt, og det er forståelig når man blir ilagt yrkesforbud, i praksis i på en dags varsel og uten at myndighetene kan si hva som skjer med inntektene dine, sier hun videre.

Sneve Martinussen viser til at organisasjonsgraden innen hotell, restaurant- og barbransjen er lav. Mange som jobber der, er unge mennesker, og mange er kvinner.

– Dette er små arbeidsplasser. Hadde det vært et verft eller en fabrikk som var blitt stengt ned på dagen, hadde vi nok sett andre reaksjoner, sier hun videre.