Prishopp på kraftfor – historisk krevende marked

Felleskjøpet Agri varslet nylig prisøkning på kraftfôr på mellom 6 og 20 øre per kilo ut til bønder. Andre aktører varsler at de vil følge etter, skriver Nationen.

Internasjonale priser på korn, som er hovedingrediensen i kraftfor, har gått kraftig opp den siste tiden og ligger ifølge Landbruksdirektoratet på et rekordnivå.

Siden juli har de globale prisene på mathvete for eksport økt med rundt en krone per kilo – nærmere 50 prosent. Prisene har økt med 160 prosent siden starten av 2020, før pandemien slo inn for fullt.

Helt uten sidestykke, mener Per Harald Vabø, administrerende direktør i Felleskjøpet Rogaland Agder.

– En av driverne er energiprisene. Vi konkurrerer om mange av de samme råvarene som går til biodrivstoff. Dessuten er det store leveringsproblemer og fraktkostnadene øker. Det er et veldig uryddig markedsbilde. Jeg tror aldri i historien det har vært et så krevende marked som nå, sier han.