I tillegg er en annen mann dømt til fengsel i sju år og seks måneder, opplyser mannens forsvarer, advokat Harald Grape, til Bergens Tidende.

– Dommen ankes. På noen områder lager retten en egen historie. Retten konkluderer først om at de tiltalte er skyldige og tilpasser bevisførselen, sier Grape på vegne av 40-åringen.

De to mennene var tiltalt for drapsforsøk for å ha kastet en 37-åring fra en balkong i sjette etasje i Åsane i Bergen i november i fjor.

Offeret slapp fra fallet på 16 meter med alvorlige bruddskader og et sykehusopphold på fire måneder.

47-åringen er tidligere dømt for drap.