Det er viktig med tiltak rettet mot disse gruppene for å styrke den kritiske medieforståelsen, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Direktør i Medietilsynet Mari Velsand mener det er nødvendig med tiltak for å gi yngre og eldre nettbrukere økt kritisk forståelse. Foto: Terje Pedersen / NTB

Unge er overrepresentert når det gjelder personvernangrep, som for eksempel å bli lurt fra passord og få publisert bilder av seg selv mot sin vilje.

De eldre synes det er vanskeligst å håndtere ulike former for kommersielt press, ifølge tilsynet.

Unge blir hacket

En undersøkelse tilsynet har gjennomført viser blant annet:

* 11 prosent av 16-24-åringer har fått personlig informasjon stjålet eller hacket, mot 3 prosent i befolkningen generelt.

* 8 prosent av 16-24-åringer har følt seg presset til å sende bilder eller informasjon om seg selv til andre, mot 2 prosent i befolkningen generelt.

* 57 prosent av 16-24-åringer har opplevd at selskap eller organisasjoner samler inn data til kommersielle formål, mot 45 prosent i befolkningen generelt.

Eldre lurer til å kjøpe

Eldre nettbrukere svarer at det er vanskeligst å håndtere ulike former for kommersielt press, for eksempel å bli lurt til å kjøpe noe eller å fortsette å betale for tjenester eller abonnement de trodde de hadde sagt opp.

– Færre i gruppen over 60 år enn i de andre aldersgruppene vurderer seg som kompetente til å håndtere ulike former for kommersielt press på nettet, sier Velsand.